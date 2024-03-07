Вражеская ДРГ снова пыталась прорвать границу на Сумщине

Российские войска не прекращают попыток прорвать границу Украины в Сумской области. Пограничники остановили врага в ночь на 7 марта. Об этом сообщает ГПСУ.

«Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ», — говорится в сообщении.

Пограничники по диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

«Противник отступил, его потери уточняются», — добавляют в ГПСУ.

В последнее время ситуация в приграничье Сумской области сильно обострилась — не только из-за постоянных обстрелов, но и из-за непрекращающихся попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении.

Напомним, оккупанты дистанционно минируют север Сумской области.