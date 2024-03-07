Синоптики рассказали, ждать ли неожиданностей от погоды в Украине в ближайшие дни

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 8 марта, в нашей стране будет без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Ночью 1-6 мороза, на востоке и в Карпатах до минус 9, а днем 1-6 тепла. В Закарпатье и в Крыму ночью от минус 3 до плюс 2, а днем 5-10 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью минус 2-4, а днем 4-6 тепла.

Отмечается, что в субботу, 9 марта, в Украине будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 1-6 мороза, в Карпатах до минус 10. Днем в западных областях 7-12 тепла, на остальной территории страны плюс 1-6.

В украинской столице послезавтра будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 3-5 мороза, а днем плюс 2-4.

Ранее Карпаты эпично замело весенним снегом.