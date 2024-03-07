Прошлый февраль стал аномально теплым во всем мире

Прошлый февраль стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом информирует европейская служба мониторинга Copernicus.

Сказано о том, что средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период 1991-2020-х годов, а также на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016-го года, ранее считавшейся самой высокой.

Уточняется, что минувший февраль стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды.

Говорится о том, что в среднем по Европе температура в феврале была на 3 градуса выше, чем обычно.

Эксперты поведали: «Это серьезно превышает средние значения для Центральной и Восточной Европы».

Специалисты добавили, что погода была теплее в регионах Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки, Африки и западных районах Австралии, подчеркнули синоптики.

Резюмируется, что полученные данные были собраны при помощи спутников, метеорологических станций, судов и самолетов по всему миру.

Ранее выяснилось, какая погода повышает вероятность инсульта.