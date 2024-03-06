Болгария начала отправку в Украину обещанных БТРов

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину. Об этом сообщает BTV.

По данным издания, первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искаре.

Всего на Украину будет отправлено 110 бронетранспортеров. За их переброску отвечает Министерство обороны.

Их транспортировка началась сегодня, и они будут перевозиться в комплекте из шести единиц.

Напомним, Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин.