Болгария начала отправку в Украину обещанных БТРов

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину. Об этом сообщает BTV.
По данным издания, первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искаре.
Всего на Украину будет отправлено 110 бронетранспортеров. За их переброску отвечает Министерство обороны.
Их транспортировка началась сегодня, и они будут перевозиться в комплекте из шести единиц.
Напомним, Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин.