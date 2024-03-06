В Бердянске подорвали одну из организаторов псевдовыборов

В оккупированном Бердянске Запорожской области в результате взрыва пострадала одна из организаторов псевдовыборов. Об этом 6 марта сообщают соцсети.

Отмечается, что от полученных травм она погибла.

Ранее местные жители сообщали, что утром в городе был громкий взрыв.

«Ориентировочно в микрорайоне „Колония“ сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске», — сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

Как отметила Галицина, накануне «выборов» и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

«Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей „избирательных“ комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов», — предупредила она.

Напомним, в Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой.