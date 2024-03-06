Оккупанты дистанционно минируют север Сумской области

На севере Сумской области российские войска применили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Об этом сообщила полиция Сумской области.

Отмечается, что оккупанты заминировали местность на территории Шосткинского района, вблизи села Марчихина Буда.

Российская авиация использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 грамм каждая.

«По внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе „ребрами“. Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению, и предупредить близких о возможной опасности. Не советуем трогать такие находки никому», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители призывают жителей при обнаружении шариковых бомб не подходить к ним и не брать в руки. В случае обнаружения взрывоопасных предметов следует срочно сообщить в полицию.

Напомним, на Сумщине введут дополнительные ограничения в приграничной зоне.