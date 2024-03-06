В ГУР уточнили потери россиян на корабле «Сергей Котов»

В результате уничтожения российского патрульного корабля «Сергей Котов» были убиты и ранены десятки членов его экипажа. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в среду, 6 марта.

«По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля Сергей Котов получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

При этом безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна по-прежнему оцениваются в семь моряков. Информация о потерях россиян и дальше уточняется.

Напомним, кораблей российских оккупантов по состоянию на утро среды, 6 марта, нет в акватории Черного моря.