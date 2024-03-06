Ученые заявили, что Арктика… станет синей

Ученые из университета Колорадо в Боулдере рассказали, что происходит в Арктике. Появились данные их отчета.

Специалисты говорят о том, что уже в ближайшие пару лет тут могут появиться летние дни, когда море будет практически свободно ото льдов.

По их словам, данный регион из белого станет синим.

Ожидается, что первый день безо льда в Арктике может наступить более чем на десять лет раньше предыдущих прогнозов.

Уточняется, что безледный сезон не означает полное отсутствие льдов, а подразумевает ситуацию, когда в арктическом регионе лед будет занимать менее миллиона квадратных километров.

Прогнозируется, что уже к середине этого века Арктика увидит целый месяц без плавучего льда.

Эксперты говорят, что, скорее всего, этим месяцем будет сентябрь.

Американцы поведали, что в конце века безледный сезон может длиться несколько месяцев в году, в зависимости от будущих сценариев парниковых выбросов.

Они предупреждают: если потепление будет идти быстрыми или средними темпами, то арктические моря могут перестать замерзать даже зимой.

Увы, сообщают ученые, сокращение морского льда оказывает существенное воздействие на арктических животных, выживание которых зависит от морского льда, включая тюленей и белых медведей.

Также по мере нагревания океана исследователи обеспокоены тем, что чужеродная рыба может переместиться в Северный Ледовитый океан. Влияние этих инвазивных видов на местные экосистемы пока остается неясным.

Резюмируется, что арктический морской лед остается устойчивым и быстро вернется, когда атмосфера остынет.

Ранее эксперты рассказали об аномальной погоде в Арктике.