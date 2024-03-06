Стало известно, может ли астероид Апофис врезаться в Землю

Астрономы из западного Университета в Канаде и университета Ватерлоо оценили вероятность того, что огромный астероид Апофис врежется в Землю. Появились данные их отчета.

Напомним, что данное космическое тело открыли в 2004-м году. Его диаметр составляет 325 метров, а масса оценивается в 2,7 миллиона тонн.

Ученые проанализировали орбиты более чем 1,3 миллионов известных астероидов во внутренней части Солнечной системы.

Они считают, что ни один из этого множества объектов не встретится с Апофисом как минимум в ближайшие несколько лет.

Было рассчитано, что в декабре 2026-го года Апофис пролетит мимо астероида Ксантус, а дистанция между ними составит 10 тысяч километров – это исключает возможность столкновения.

Впрочем, по их словам, окружающие Ксантус мелкие обломки теоретически могут ударить по Апофису, однако вероятность такого развития событий ничтожно мала, о чем свидетельствуют результаты моделирования.

Ранее была названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей.