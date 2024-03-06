Украина сумела возобновить экспорт электроэнергии, и за это должны благодарить ПВО, — Кацуба

Нынешней зимой Украина сумела защитить энергетическую и промышленную инфраструктуру, что позволило возобновить экспорт электроэнергии уже в январе 2024 года. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

Когда в январе 2024 года из-за морозов промышленность увеличила потребление электроэнергии на 27%, а частные потребители почти на 14%, Украина все равно имела достаточный профицит производства электроэнергии, чтобы возобновить ее экспорт. Украина продавала электричество в Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову и Румынию. С начала января 2024 года чистый коммерческий импорт в Украину сократился почти вдвое, а в середине февраля чистый экспорт стал положительным, рассказывает эксперт.

Достичь этого результата помогли восстановление после повреждений более 2 ГВт мощностей энергогенерации, расширение энергетического обмена с ЕС, работа энергетиков по децентрализации энергоснабжения. Но главный вклад внесли усиление ПВО и бойцы, которые в ПВО служат. Сейчас у Украины большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен.

Помимо западной помощи с российскими дронами и ракетами помогают бороться мобильные группы ПВО, маскировка и усиление объектов критической инфраструктуры. Это — главный фактор успешной для нас зимы, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.