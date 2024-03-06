В Венгрии назвали условие для встречи Зеленского с Орбаном

Глава Министерства иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского не состоится, пока Киев «не вернет права» венгерскому национальному сообществу.

По словам Сийярто, ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта относительно прав венгров на Закарпатье якобы был «неконструктивным».

Министр подчеркнул, что во время встречи в Ужгороде он заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству на Закарпатье прав, которые оно имело до 2015 года.

Венгрия решила предоставить Киеву документ по 11 пунктам о том, какие решения должна принять украинская сторона.

«Ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит ни одного прогресса в этой сфере», — отметил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия направит свой официальный ответ Украине в течение завтрашнего дня.

Напомним, Орбан продолжает наезжать на Украину.