Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

Александр Панько
06.03.24 09:54
87
Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 6 марта.

Сообщается, что погибли уже 420 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 678 танков, 12 728 боевых бронированных машин, 10 308 артиллерийских систем, 1 008 РСЗО, 701 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 921 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 918 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 1 3479 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 642 единицы специальной техники.

Ранее появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии
03.03.24 18:06

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.03.24 10:11

Синоптик спрогнозировала, что теплая погода нескоро порадует украинцев

06.03.24 09:57

Война в Украине: ситуация на фронтах на 6 марта

06.03.24 09:54

Байден рассказал, к чему приведет победа Трампа на выборах

06.03.24 09:48

В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях

06.03.24 02:07

Американцы рассказали, возможен ли на Земле новый ледниковый период

06.03.24 00:01

Ученый рассказал, вредят ли макароны фигуре

05.03.24 16:57

В ГУР озвучили потери россиян на корабле «Сергей Котов»

05.03.24 16:35

Ученые установили связь между депрессией и температурой тела

05.03.24 16:16

В приложении «Дія» случился масштабный сбой

05.03.24 16:57

В ГУР озвучили потери россиян на корабле «Сергей Котов»

05.03.24 16:16

В приложении «Дія» случился масштабный сбой

05.03.24 15:49

Депутаты отменили заседания в Раде из-за бунта оппозиционеров?

05.03.24 13:18

Американские самолеты F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины, — СМИ

05.03.24 11:37

Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море

05.03.24 10:36

В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза

05.03.24 09:43

ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

05.03.24 09:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

04.03.24 12:17

В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

04.03.24 11:37

Цена биткоина перевалила за $65 тысяч

29.02.24 08:35

Байден прошел обследование и рассказал о своем здоровье

01.03.24 10:50

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

01.03.24 10:43

Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

01.03.24 10:19

Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

29.02.24 15:03

Американский кардиолог рассказал, какие тренировки могут навредить сердцу

28.02.24 17:27

Стало известно, в каких городах мира покупают недвижимость богачи

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

29.02.24 23:50

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта

28.02.24 15:15

В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе

28.02.24 15:39

Украинская промышленность существенно увеличила потребление электроэнергии

Фото и Видео
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза
В Белгородской области после взрыва горит нефтебаза
Появилось видео с места крушения самолета в США – погибли люди
Появилось видео с места крушения самолета в США – погибли люди
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.