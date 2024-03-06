Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 6 марта.

Сообщается, что погибли уже 420 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 678 танков, 12 728 боевых бронированных машин, 10 308 артиллерийских систем, 1 008 РСЗО, 701 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 921 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 918 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 1 3479 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 642 единицы специальной техники.

Ранее появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море.