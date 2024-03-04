В России заявили о «падении» дрона на территории «Петербургского нефтяного терминала»

Беспилотник, якобы, «упал» на территорию «Петербургского нефтяного терминала». Атаки на этот важный объект оккупантов происходят не впервые. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Как выяснилось, утром 3 марта на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал» в Санкт-Петербурге нашли беспилотник самолетного типа.

«БПЛА был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг. Взрыва не произошло, пострадавших нет», — уверяют в Telegram-канале.

Напомним, неизвестные беспилотники атаковали нефтяной терминал в Ленинградской области.