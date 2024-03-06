Американцы рассказали, возможен ли на Земле новый ледниковый период

Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) оценили вероятность нового ледникового периода на Земле. Появились данные их отчета.

Ученые проанализировали последствия возможного извержения супервулкана для климата нашей планеты.

Стоит пояснить, что супервулканами называют вулканы огромной мощности, которые образуются в результате длительного накопления магмы под землей. Важно помнить, что они извергаются очень редко, но каждое такое событие может привести к катастрофическим последствиям.

Так, говорят американцы, взрыв супервулкана Тоба в Индии 75 тысяч лет назад вызывал резкое похолодание на Земле из-за колоссального количества пепла и газов, попавших в атмосферу. Это привело к массовому вымиранию животных, растений и значительной части человечества.

Ранее удалось выяснить, что потенциальные оценки понижения температуры из-за вулканической зимы варьировались от двух до восьми градусов.

Сейчас же исследователи с помощью компьютерного моделирования воссоздали последствия катастрофы, подобной извержению горы Тоба.

Оказалось, что даже при самом мощном взрыве на нашей планете похолодает не более чем на полтора градуса.

Поясняется, что такое расхождение в оценках температуры обусловлены переменной, которую очень сложно определить. Например, размером частиц серы, которые попадут в атмосферу при суперизвержении.

Сообщается, что моделируя суперизвержения с использованием различных размеров частиц, эксперты узнали, что они могут быть неспособны изменить глобальную температуру значительно больше, чем крупнейшие извержения современности.

Напоминается, что взрыв горы Пинатубо на Филиппинах в 1991-м году привел к падению глобальной температуры примерно на полградуса в течение двух лет.

Резюмируется, что такие результаты свидетельствуют о низкой эффективности геоинженерных проектов, идея которых заключается в попытке воссоздать условия вулканической зимы с помощью распыления в атмосфере аэрозолей на основе серы.

Ранее мы писали, что температура воздуха на Земле может вырасти на восемь градусов.