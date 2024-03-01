Наконец-то стало известно, почему у людей нет хвостов

Ученые из медицинского и исследовательского центра NYU Langone Health в США поведали, почему у людей нет хвостов. Появились данные их отчета.

В нем биологи говорят о том, что выявили, что мутация в гене TBXT привела к потере хвостов предками человека 25 миллионов лет назад.

Эксперты поясняют, что ген TBXT отвечает за длину хвоста у хвостатых животных.

Специалисты обнаружили в TBXT два прыгающих гена, то есть участка ДНК, которые были случайно включены в геном человека в процессе эволюции.

Американцы поведали, что прыгающие гены представляют собой последовательность ДНК, которая может изменять свое положение в геноме, время от времени создавая или обращая вспять мутации и изменяя генетическую идентичность клетки и размер генома.

Ученые предполагают, что наши предки потеряли хвосты из-за случайной вставки в ДНК небольшого участка под названием AluY.

По их словам, данный фрагмент есть у человекообразных обезьян и людей, но отсутствует у обезьян других видов.

В ходе работы эксперты активировали прыгающие гены в геномах лабораторных мышей: в итоге у потомства подопытных сократилась длина хвостов (или они отсутствовали вовсе).

Резюмируется, что обычно большинство человеческих интронов (тип мобильных элементов генома) несут копии повторяющихся, прыгающих ДНК, не оказывая никакого влияния на экспрессию генов.

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