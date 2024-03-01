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Новости > Стало известно, какой будет погода в Украине в первые выходные весны

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые выходные весны

Александр Панько
01.03.24 13:51
93
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые выходные весны

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первые выходные стартовавшей весны. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в субботу, 2 марта, по стране будет тепло и без осадков. В западных областях ночью плюс 2-7, днем 10-15 тепла. На остальной территории ночью от 3 мороза до 2 тепла, а днем плюс 6-11. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве завтра должно быть сухо . Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, а днем 8-10 тепла.

Специалисты информируют, что в воскресенье, 3 марта, почти во всех областях сохранится сухая погода, только в западных регионах днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с. Ночью от 3 мороза до 2 тепла, а днем плюс 5-10. В западных областях ночью 1-6 тепла, а днем плюс 10-15.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, а днем плюс 7-9.

Ранее мы писали, что зима в Киеве завершилась рекордным теплом.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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