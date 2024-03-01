Из России бегут самые богатые бизнесмены, — СМИ

Создатели компании Veem Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, которые входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, отказались от гражданства России и сдали свои российские паспорта.

Оба предпринимателя оформили процедуры выхода из российского гражданства в посольстве России на Кипре, утверждает издание.

«После этого у обоих осталось только одно гражданство — кипрское. Сами бизнесмены давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев в США», — пишет Forbes.

По информации издания, от гражданства России ранее отказались семь миллиардеров: бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов (состояние $1,6 млрд), основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании Тройка Диалог Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании Арети Игорь Макаров ($2,2 млрд) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд после продажи Тинькофф Банка).

Напомним, украинский малый бизнес уходит в Польшу.