Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Из России бегут самые богатые бизнесмены, — СМИ

Из России бегут самые богатые бизнесмены, — СМИ

Александр Панько
01.03.24 16:51
90
Из России бегут самые богатые бизнесмены, — СМИ

Создатели компании Veem Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, которые входили в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, отказались от гражданства России и сдали свои российские паспорта.

Оба предпринимателя оформили процедуры выхода из российского гражданства в посольстве России на Кипре, утверждает издание.

«После этого у обоих осталось только одно гражданство — кипрское. Сами бизнесмены давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев в США», — пишет Forbes.

По информации издания, от гражданства России ранее отказались семь миллиардеров: бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов (состояние $1,6 млрд), основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании Тройка Диалог Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании Арети Игорь Макаров ($2,2 млрд) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд после продажи Тинькофф Банка).

Напомним, украинский малый бизнес уходит в Польшу.

Тэги: Россия, паспорт, гражданство, бизнесмены

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.03.24 16:43

Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

01.03.24 15:44

Китай также не остался в стороне от ядерных угроз Путина

01.03.24 15:31

Наконец-то стало известно, почему у людей нет хвостов

01.03.24 15:15

Экс-капитан «Динамо» Милевский рассказал, как оказался в коме

01.03.24 14:34

Польша рассмотрит запрет импорта продуктов из России

01.03.24 14:28

Стало известно, сколько газа и угля осталось у Украины

01.03.24 14:19

Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет

01.03.24 14:14

В ЕС отреагировали на ядерные угрозы Путина

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

01.03.24 14:09

Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу

01.03.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат

29.02.24 16:16

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

29.02.24 15:24

Украинские воины «приземлили» еще два вражеских истребителя

29.02.24 14:41

Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска

29.02.24 11:52

Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету

29.02.24 10:51

Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы

29.02.24 09:46

ЕС окончательно одобрил €50 млрд для Украины

29.02.24 09:39

На востоке Украины сбит очередной вражеский Су-34

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

25.02.24 12:13

Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

24.02.24 13:35

Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 13:10

Погода в Украине: синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут

24.02.24 09:24

Маск «наехал» на премьера Нидерландов из-за Украины

24.02.24 13:26

Ситуация с электричеством: экспорт Украины вырос

26.02.24 13:31

Джейкоб Ротшильд: умер одиозный британский финансист

24.02.24 08:55

Война в Украине: ситуация на фронтах на 24 февраля

26.02.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат

Фото и Видео
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
Ведущие артисты Львовской оперы не вернулись в Украину после гастролей
Ведущие артисты Львовской оперы не вернулись в Украину после гастролей
Симург Сарсылмаз: модель баллотируется на пост главы района в Турции
Симург Сарсылмаз: модель баллотируется на пост главы района в Турции
Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету
Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.