Китай также не остался в стороне от ядерных угроз Путина

Китай призывает страны, обладающие ядерным оружием, действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс. В ядерной войне победителей не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время брифинга, пишет «Укринформ».

«В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность», — заявил пресс-секретарь МИД Китая.

В частности Мао Нин напомнила и о том, что в январе 2022 года лидеры пяти стран, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о том, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку ее невозможно выиграть.

«Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность», — добавила она.

Пресс-секретарь МИД Китая подчеркнула важность снижения напряженности и стратегических рисков, а также призвала стороны сохранять взвешенность, сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог.

Напомним, в ЕС отреагировали на ядерные угрозы Путина.