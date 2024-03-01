Британия пытается уговорить Германию передать ракеты Taurus Украине, — Bloomberg

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить правительству в Киеве ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания сообщают, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus.

Лондон предлагал решения в ответ на сопротивление Берлина их отправке, включая сделку по обмену, согласно которой Британия поставит Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами дальнего радиуса действия.

Германия должна перестать оправдываться, сказал один британский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы не обсуждать частные разговоры между странами.

Напомним, Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus.