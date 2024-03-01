В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

Качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому могли стать пожары в Киевской области и слабый ветер. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на утро 1 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.

КГГА добавляет, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха могли быть пожары в Киевской области и слабый ветер. Поэтому вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

Киевлянами дали несколько рекомендаций из-за ухудшения качества воздуха:

— закрыть окна;

— ограничить пребывание на улице;

— пить много воды;

— если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, зима в Киеве завершилась рекордным теплом.