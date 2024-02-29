Xiaomi, Redmi и POCO после обновления уходят в бесконечную перезагрузку

Китайские смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпич» после обновления. На это массово жалуются пользователи по всему миру.

Украинским пользователям обновление тоже пришло.

Телефон после установления новой прошивки отправляется в бесконечную перезагрузку.

Xiaomi подтвердила проблему и обещает разобраться «как можно скорее».

Тем, у кого завис телефон, предлагают сбросить его настройки до заводских с потерей данных.