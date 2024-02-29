Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

Европарламент принял резолюцию о необходимости непреклонной поддержки Украины ЕС после двух лет полномасштабной войны, сообщает Укринформ.

В Европарламенте отметили непреклонную солидарность с народом и политическим руководством Украины, подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Депутаты снова осудили российскую войну против Украины, а также вовлечение в нее режима в Беларуси. Они потребовали РФ и ее приспешников немедленно остановить боевые действия и вывести все свои силы и военное оборудование со всей территории Украины.

Резолюция отдельно отмечает недопустимость атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры, призывает Россию остановить практику насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий и освободить всех украинцев, находящихся в плену или заключении, и прекратить практику завоза российских граждан.

Также документ осуждает намерение России провести «президентские выборы» на ВОТ Украины и подчеркивает, что Европарламент не признает результаты этих противоправных «выборов».

Депутаты призвали Еврокомиссию, высокого представителя ЕС и правительства стран-членов работать вместе с Украиной и всем международным сообществом для создания специального трибунала по расследованию и наказанию преступления агрессии, совершенной против Украины российскими руководителями и ее приспешниками, в частности, в Беларуси. В документе приветствуется учреждение Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины в Гааге.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС и его членов продлевать санкции против страны-агрессора, обеспечить эффективную имплементацию всех 13-ти пакетов таких ограничительных мер и устранить существующие возможности для их обхода.

Европарламент отметил важность освобождения Крымского полуострова, оккупированного Россией 10 лет назад. Также депутаты подтвердили поддержку усилий стран-членов и ЕС по снабжению Украиной необходимого оружия и военного оборудования и призвали продолжать эту помощь так долго, как это будет необходимо для победы Украины.

Европейские политики выразили поддержку формуле мира Президента Владимира Зеленского и приветствовали подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, Данией, Италией, Германией и Францией в рамках реализации совместной декларации G7 по поддержке Украины. При этом документ особо подчеркивает, что эти соглашения не могут рассматриваться как альтернатива будущему членству Украины в НАТО.

Напомним, ЕС окончательно одобрил €50 млрд для Украины.