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Новости > Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска

Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска

Александр Панько
29.02.24 14:41
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Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отправят в Украину войска

Глава правящего режима РФ Владимир Путин пригрозил «трагическими последствиями» странам, которые отважатся отправить своих военных в Украину. Такое заявление глава Кремля сделал во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении в Украину иностранных войск.

«Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред... Заговорили о возможности отправки в Украину „натовских“ военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее. Они должны понимать, что у него тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — заверил глава страны-агрессора.

Он также в очередной раз заговорил о «реальной угрозе» ядерной войны, что будет «означать уничтожение человечества».

«Все, что они (страны Запада ) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации», — заверил Путин.

Напомним, премьер Эстонии оценила перспективы отправки западных военных в Украину.

Тэги: Владимир Путин, угрозы, война в Украине

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