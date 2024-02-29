Украинцев успокоили, что ситуация в энергетике – стабильная

В Украине остается стабильной ситуация с электричеством. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщает Министерство энергетики.

Сказано о том, что энергосистема нашей страны работает в условиях профицита электроэнергии третьи сутки подряд.

Главной причиной этого называется солнечная погода и повышенная активная работа солнечных электростанций.

Отмечается, что излишки электроэнергии передавались Польше, в дневные часы частично ограничивается производство электричества.

Накануне, в среду, 28 февраля, по запросу «Укрэнерго» излишки э/э передавались в Польшу суммарной величиной 988 МВт-час в период с 11-00 до 16-00.

Кроме этого, как стало известно, снизилась нагрузка объектов ВИЭ величиной 491 МВт.

Профицит э/э прогнозируется также и в четверг, 29 февраля.

Сейчас в резерве находится 21 единица оборудования тепловой генерации.

Сегодня импорт э/э прогнозируется на уровне 2497 МВт-час, экспорт – до 4797 МВт-час.

В то же время, по техническим причинам отключалось оборудование на подстанции 110 кВ в Киеве, в результате чего были обесточены 88 жилых домов и 99 учреждений в Днепровском районе столицы. Впрочем, по состоянию на утро четверга все потребители были запитаны.

Резюмируется, что в Донецкой области в прогоне опор на высоковольтной линии 330 кВ «Укрэнерго» была выявлена кража провода длиной более одного километра. Информация передана полиции.

Ранее мы писали, что украинская промышленность существенно увеличила потребление электроэнергии.