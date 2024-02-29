Буданов подтвердил, что России «слили» план контрнаступления ВСУ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Россия знала о плане украинского контрнаступления в 2023 году.

Как сообщает CBC News, Буданов подтвердил недавние заявления президента Украины о том, что Кремль знал о плане украинского контрнаступления еще до его начала.

«Я не буду говорить больше, чем президент. У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», — сказал Буданов, комментируя вероятную утечку данных.

Напомним, Буданов прокомментировал отставку Залужного.