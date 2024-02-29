Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение

В Китае призвали государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении «о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга». Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в рамках Конференции по разоружению в Женеве призвал ядерные государства выполнить свои «особые и приоритетные обязанности» по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

Он отметил, что Конференции по разоружению должна определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который оградит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

«Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу», — сказал Сунь.

Как известно, у России и США самые большие в мире ядерные арсеналы. А Китай и Индия являются единственными ядерными государствами, которые официально придерживаются политики «неприменения первыми».

Сунь также призвал к универсальному, недискриминационному, нераспространяющемуся порядку экспортного контроля для решения проблем глобальной безопасности и содействия большему соответствию в области биохимии для поддержания авторитета системы договоров о контроле над вооружениями.

Кроме того, китайский дипломат считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.

Он описал международную ситуацию со стратегической безопасностью как стоящую перед новыми вызовами, и что страны с сильнейшей военной силой неоднократно «нарушали договоры», чтобы «добиваться собственного абсолютного превосходства».

Напомним, Россия готовится к вторжению Китая, отрепетировав применение ядерного оружия.