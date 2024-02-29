Эрдоган снова заговорил о переговорах с РФ

Турция готова возобновить проходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган во время видеообращения к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа 28 февраля, сообщает Anadolu.

«Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины. Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины», — заверил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что до сих пор не видно достаточного прогресса в установлении мира в Украине.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалога необходимо дать шанс покончить с войной, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы», — сказал лидер Турции.

По его словам, следует, по крайней мере, определить общие параметры мира. Эрдоган заявил, что «принципиально поддерживает» мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов.

«Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, Эрдоган уверен, что Путин «искренне хочет» договориться о мире с Украиной.