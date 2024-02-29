Жертвами войны в Секторе Газа стали уже более тридцати тысяч человек

Израиль продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Жертвами налетов становятся мирные жители палестинского анклава.

Страшные цифры в четверг, 29 февраля, обнародовал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, жертвами боевых действий с 7 октября стали уже более тридцати тысяч человек.

Подчеркивается, что большинство погибших – это женщины и дети.

При этом, как информируется, еще около семидесяти тысяч получили различные ранения.

Ранее мы писали, что в Секторе Газа больные дети умирают без еды и воды.