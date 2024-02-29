Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, — CNN

Пентагон взвешивает, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины, даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN.

У Министерства обороны по-прежнему есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев.

Но Пентагон ранее не хотел тратить любые оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом с помощью запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США.

Но поскольку Украина все больше отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные чиновники Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из оставшихся 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более тяжелой.

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил, что Пентагон продолжает призывать Конгресс принять дополнительные меры для поддержки Украины в трудную минуту и пополнения национальных запасов.

Чиновники заявили, что департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

«Но для Пентагона не было бы ничего беспрецедентного в том, чтобы найти дополнительные, непредвиденные источники финансирования», — пишет издание.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.

«Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения», — добавил он.

Напомним, Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине.