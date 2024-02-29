Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, — CNN

Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, — CNN

Агата Кловская
29.02.24 10:10
109
Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, — CNN

Пентагон взвешивает, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины, даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN.

У Министерства обороны по-прежнему есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев.

Но Пентагон ранее не хотел тратить любые оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом с помощью запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США.

Но поскольку Украина все больше отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные чиновники Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из оставшихся 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более тяжелой.

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил, что Пентагон продолжает призывать Конгресс принять дополнительные меры для поддержки Украины в трудную минуту и пополнения национальных запасов.

Чиновники заявили, что департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

«Но для Пентагона не было бы ничего беспрецедентного в том, чтобы найти дополнительные, непредвиденные источники финансирования», — пишет издание.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.

«Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения», — добавил он.

Напомним, Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине.

Тэги: Украина, помощь, Пентагон

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.02.24 12:00

Социальная сеть X открыла новые функции для всех пользователей

29.02.24 11:54

Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к России

29.02.24 11:52

Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету

29.02.24 11:32

Президент Аргентины хочет организовать саммит по Украине

29.02.24 11:11

Жертвами войны в Секторе Газа стали уже более тридцати тысяч человек

29.02.24 11:10

Буданов прокомментировал отставку Залужного

29.02.24 11:02

Жертвами войны в Украине стали 443 спортсменов и тренеров

29.02.24 10:51

Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы

29.02.24 10:46

Белый дом отказался оценивать проблемы Байдена с головой

29.02.24 10:20

В Секторе Газа больные дети умирают без еды и воды

29.02.24 11:52

Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету

29.02.24 10:51

Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы

29.02.24 09:46

ЕС окончательно одобрил €50 млрд для Украины

29.02.24 09:39

На востоке Украины сбит очередной вражеский Су-34

29.02.24 08:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 413 760 солдат

28.02.24 16:16

Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы

28.02.24 15:15

В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе

28.02.24 13:15

Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине

28.02.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат

28.02.24 09:36

В США сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

22.02.24 13:45

В Киеве отменили плату за парковку

22.02.24 14:38

Главный оппозиционер Польши «наехал» на Украину

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

24.02.24 13:35

Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

22.02.24 14:54

Акции в Европе рекордно подорожали

22.02.24 13:53

Ученые поведали, почему женщинам стоит побольше ходить

25.02.24 12:13

Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

23.02.24 11:09

За Сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 09:24

Маск «наехал» на премьера Нидерландов из-за Украины

Фото и Видео
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Американские военные заметили в небе кое-что странное
Американские военные заметили в небе кое-что странное
В селе на Ровенщине волки похищают собак
В селе на Ровенщине волки похищают собак
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.