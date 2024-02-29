Президент Аргентины хочет организовать саммит по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил в поддержку Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

Цитируя его слова, говорится, что в этом году политик желает организовать саммит поддержки Латинской Америки в отношении нашей страны.

В публикации сказано, что политика аргентинского главы государства в отношении Украины отличается от более нейтральной позиции по войне лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика.

Подчеркивается, что Хавьер Милей отдает приоритет альянсам со странами, которые защищают свободу, включая США, Израиль и Украину.

Резюмируется, что нашей стране он уже подарил два военных вертолета российского производства.

Ранее новоизбранный президент Аргентины присягнул на верность США.