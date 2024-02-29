В Секторе Газа больные дети умирают без еды и воды

В Секторе Газа, который нещадно бомбит Израиль, умирают дети. Малышам не хватает еды и воды.

Как сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава, четыре ребенка скончались, а еще семь находятся в тяжелом состоянии в больнице Камаль Адван на севере Сектора Газа из-за обезвоживания и недоедания.

Накануне директор больницы заявил, что медучреждение приостановило оказание медицинских услуг пациентам из-за нехватки медикаментов и топлива.

Ранее мы писали, что жертвами войны в Секторе Газа стали уже 29 954 человека.