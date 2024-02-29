Белый дом отказался оценивать проблемы Байдена с головой

В Вашингтоне несколько странно оценили умственные способности президента США Джо Байдена. Пространное заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала: «Президенту не нужна оценка умственных способностей».

Чиновница добавила: «Это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента».

Резюмируется, что Джо Байден проходит оценку когнитивных способностей ежедневно, а пятнадцать минут, проведенные у врача, не выявили бы никаких отклонений.

Ранее Байден прошел обследование и рассказал о своем здоровье.