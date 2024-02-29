Чернила для тату вызывают рак

83% чернил для тату содержат скрытые добавки, которые могут вызвать рак. Об этом пишет New York Post.

Анализ 54 чернил, обычно используемых в тату-салонах США, показал, что 45 из них содержат не включенные в состав добавки или пигменты, включая вещества, которые представляют серьезный риск для здоровья.

Исследователи обнаружили, что наиболее распространенной добавкой является полиэтиленгликоль — соединение, которое может вызвать острую почечную недостаточность.

Различные чернила также содержат 2-феноксиэтанол, который в высоких дозах может привести к нарушениям работы печени.