Ватикан испугался отправки западных войск на войну в Украину

Секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин негативно оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона, что западные страны могут отправить свои войска на войну в Украину. Его слова цитирует издание Vatican News.

Было сказано: «Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда старались избежать с самого начала».

Он добавил: «Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово в данный момент, но, безусловно, он внушает страх».

По его словам, такое предложение, скорее всего, связано с тем, что «после двух лет войны на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военное или путем переговоров».

Резюмируется: «Оптимально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены различные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации».

Ранее мы писали, что солдаты НАТО все же не будут воевать в Украине.