Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ватикан испугался отправки западных войск на войну в Украину

Ватикан испугался отправки западных войск на войну в Украину

Александр Панько
28.02.24 15:48
163
Ватикан испугался отправки западных войск на войну в Украину

Секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин негативно оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона, что западные страны могут отправить свои войска на войну в Украину. Его слова цитирует издание Vatican News.

Было сказано: «Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда старались избежать с самого начала».

Он добавил: «Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово в данный момент, но, безусловно, он внушает страх».

По его словам, такое предложение, скорее всего, связано с тем, что «после двух лет войны на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военное или путем переговоров».

Резюмируется: «Оптимально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены различные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации».

Ранее мы писали, что солдаты НАТО все же не будут воевать в Украине.

Тэги: Украина, Россия, мир, НАТО, политика, война, Ватикан, ЕС

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.02.24 17:27

Стало известно, в каких городах мира покупают недвижимость богачи

28.02.24 17:12

Президент Сербии рассказал, какую помощь будет оказывать его страна Украине

28.02.24 17:04

В Киеве появится посольство еще одной европейской страны

28.02.24 16:51

На Харьковщине подростки до смерти забили пенсионера

28.02.24 16:41

Дуров рассказал, как можно будет получать деньги за рекламу в Telegram

28.02.24 16:29

Польша и Украина могут временно закрыть границу

28.02.24 16:16

Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы

28.02.24 15:47

На Закарпатье мужчина «купил» третьего ребенка, чтобы уехать за границу

28.02.24 15:39

Украинская промышленность существенно увеличила потребление электроэнергии

28.02.24 16:16

Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы

28.02.24 15:15

В одной из областей Украины мужчинам запретили приближаться к границе

28.02.24 13:15

Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине

28.02.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат

28.02.24 09:36

В США сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

28.02.24 09:23

Владимир Зеленский прибыл в Албанию

27.02.24 16:16

В России решили запретить экспорт бензина, — СМИ

27.02.24 15:15

Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро помощи

27.02.24 13:18

Воздушные силы сбили еще один вражеский Су-34

27.02.24 11:12

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с еще одной страной

22.02.24 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 407 240 солдат

22.02.24 13:45

В Киеве отменили плату за парковку

22.02.24 14:38

Главный оппозиционер Польши «наехал» на Украину

24.02.24 13:35

Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

22.02.24 14:54

Акции в Европе рекордно подорожали

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

22.02.24 13:53

Ученые поведали, почему женщинам стоит побольше ходить

22.02.24 10:37

Медведев пригрозил захватить Киев и Одессу

25.02.24 12:13

Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

22.02.24 11:40

Орбан продолжает наезжать на Украину

Фото и Видео
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Юлия Сенюк: порноактриса реабилитирует военных ВСУ
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Американские военные заметили в небе кое-что странное
Американские военные заметили в небе кое-что странное
В селе на Ровенщине волки похищают собак
В селе на Ровенщине волки похищают собак
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.