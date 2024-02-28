На Харьковщине подростки до смерти забили пенсионера

В Краснограде Харьковской области посреди дня трое парней напали на 62-летнего мужчину, забили его до смерти и сняли все на видео. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Сообщается, что мужчина возвращался домой с рынка, где зарабатывал на жизнь ремонтом велосипедов. В парке школьники сбили пенсионера с ног, жестоко избивали и снимали на видео. Когда увидели, что мужчина умер, скрылись.

«Старший среди них — 15-летний Ярослав, он же лидер группы. После задержания сказал, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно поэтому убийство снимали от начала до конца — для подтверждения того, что оно на самом деле было. Вдохновение и инструкции Ярослав получал через телеграмм-канал об убийствах и маньяках. А готовое видео отправил своему виртуальному „товарищу“, который так же увлекается убийствами», — сообщил Болвинов.

Видеозаписи обнаружили в телефонах у школьников.

Двое младших — Марк и Дмитрий, им четырнадцать лет. Теперь они говорят, что якобы не хотели убивать, а только избить.

«Впрочем, на обнаруженном видео ребята совсем не удивляются и не пугаются, когда понимают, что мужчина уже не дышит, а наоборот шутят о крематории», — добавляет полицейский.

Болвинов пишет, что все трое признались в убийстве.

«Благодаря следственной и оперативной работе маленьких садистов удалось найти и задержать, будем ходатайствовать о содержании под стражей для них. В убийстве признались все трое. Мать старшего воспитывает его сама, при этом ведет асоциальный образ жизни. Родители двух других ребят не хотят верить в то, что их дети могли такое сделать», — говорится в сообщении.

Полицейский просит взрослых быть максимально внимательными к своим детям, особенно подросткового возраста.

«Будьте бдительны, следите за тем, что увлекает ваших детей, с кем они общаются. Берегите их психическое здоровье и будущее. Этих фанатов скинхедов мы вычислили, нашли и задержали очень быстро. И могу заверить, кроме реального срока за решеткой, на такую молодежь больше ничего не ждет. Несмотря на возраст», — предупреждает правоохранитель.

Напомним, в Конотопе подростки до смерти забили взрослого мужчину.