На Закарпатье мужчина «купил» третьего ребенка, чтобы уехать за границу

В Закарпатской области на границе с Венгрией задержаны двое военнообязанных мужчин, которые пытались выехать за поддельными документами. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ во вторник, 27 февраля.

Отмечается, что один из них следовал автомобилем через пункт пропуска Тиса, другой — поездом через пункт пропуска Чоп.

27-летний пассажир микроавтобуса пытался уехать за пределы Украины как многодетный отец. Мужчина вместе с паспортом показал три свидетельства о рождении детей. Впрочем, во время их проверки инспекторы установили, что одно из свидетельств содержит признаки подделки.

Когда мужчина понял, что его обман уличили, он признался, что приобрел «документ» в интернете за 2000 долларов.

Другой уклонист, 31-летний мужчина, направлялся на выезд поездом. Он показал временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности к военной службе. Оба документа также оказались фальшивками.

Оба мужчины были задержаны за попытку незаконного пересечения границы. В Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления.

Напомним, на Закарпатье мобилизовали мужчину... с параличом.