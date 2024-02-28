Евросоюз откроет в Киеве Офис по оборонным инновациям. Об этом заявила в Страсбурге президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время слушаний в Европейском парламенте, сообщает Укринформ.

«Я с гордостью объявляю, что мы основываем Офис по оборонным инновациям в Киеве. Это все больше приблизит Украину к Европе, и позволит нашим странам-членам воспользоваться опытом Украины на поле боя, и инновациями в области оборонной промышленности», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ЕС скорректирует оборонную промышленность с акцентом на Украину.