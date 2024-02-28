Россия готовится к вторжению Китая, отрепетировав применение ядерного оружия, — FT

Вооруженные силы РФ отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой, согласно утечке информации из российских военных файлов, включающих сценарии подготовки к вторжению Китая. Об этом сообщает Financial Times.

В секретных документах описывается порог применения тактического ядерного оружия, который ниже, чем Россия когда-либо публично признавала. Тайник состоит из 29 секретных российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год.

Критерии для потенциального ядерного ответа варьируются от вторжения врага на территорию РФ до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами.

Несмотря на то, что документы датируются 10 годами и более, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

Материалы учений показывают, что Восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие китайское вторжение. Учения дают редкое представление о том, как РФ рассматривает свой ядерный арсенал в качестве краеугольного камня своей оборонной политики, и как она готовит войска к нанесению первого ядерного удара в некоторых боевых условиях.

Сценарии РФ для применения ядерного оружия

В одном из упражнений, описывающих гипотетическое нападение Китая, отмечается, что Россия, названная в рамках военной игры «Северной Федерацией», может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить продвижение «Юга» со второй волной сил вторжения.

«Главнокомандующий отдал приказ ... применить ядерное оружие ... ...в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления „Юга“ на направлении главного удара», — говорится в документе.

В отдельной учебной презентации для офицеров ВМС, не связанной с Китаем, излагаются более широкие критерии потенциального ядерного удара, включая высадку противника на территории РФ, поражение подразделений, отвечающих за охрану приграничных районов, или неминуемое нападение противника с применением обычных вооружений.

Порог определяется как совокупность факторов, при которых потери российских войск «необратимо приведут к их неспособности остановить крупную вражескую агрессию», что является «критической ситуацией для государственной безопасности России».

Среди других возможных условий — уничтожение 20% стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременное поражение основного и резервного береговых командных пунктов.

Предполагается, что российские военные смогут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей, включая «сдерживание государств от агрессии [...] или эскалации военных конфликтов», «пресечение агрессии», предотвращение потери боев или территории российскими войсками, а также повышение эффективности российского военно-морского флота.

Напомним, Путин привез в Китай ядерный чемоданчик.