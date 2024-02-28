Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 28 февраля.

Сообщается, что погибли уже 412 610 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 570 танков, 12 508 боевых бронированных машин, 1 029 артиллерийских систем, 1 000 РСЗО, 688 средств ПВО, 342 самолета, 325 вертолетов, 7 753 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 912 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 594 единицы специальной техники.

Ранее Фицо вновь двояко высказался по поводу войны в Украине.