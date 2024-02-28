Владимир Зеленский прибыл в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану. Об этом в среду, 28 февраля, заявил глава МИД Албании Игли Хасани в Х.

«Большая честь приветствовать президента Владимира Зеленского в Тиране», — написал он.

Он указал, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности Албании с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России.

Как пишут местные СМИ, 28-го президент Украины примет участие в саммите Украины и Западных Балкан, который также посетят чиновники из Брюсселя, лидеры стран Западных Балкан и Юго-Восточной Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Стороны обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации.

Напомним, Зеленский прокомментировал задержку помощи от США.