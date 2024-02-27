В России решили запретить экспорт бензина, — СМИ

Российское правительство с 1 марта на полгода запрещает экспорт бензина, сообщает издание «Медуза» во вторник, 27 февраля.

По информации издания, о таких планах борьбы с ростом цен на топливо сообщило прокремлевское агентство РБК со ссылкой на источник в правительстве, а затем информацию подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, который и был инициатором запрета экспорта бензина «с целью нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты».

Временный запрет на экспорт не касается поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

По информации Медузы, биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также летнее дизельное топливо в России с начала года выросли на 8-23%. При этом темпы роста оптовых цен были значительно ниже, а в розницу бензин и дизель даже подешевели.

Издание отмечает, что российское правительство неоднократно прибегало к запрету экспорта бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке. Так, в прошлый раз такая мера регулирования применялась в сентябре 2023 года, в ноябре было объявлено об отмене запрета на экспорт.

Напомним, в Курской области была атакована нефтебаза.