В России «легли» все мессенджеры. Проблемы наблюдаются и у мобильных операторов

27 февраля в России произошел масштабный сбой в работе интернет-связи. Об этом сообщают местные медиа.

По сообщениям, у пользователей не работает Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber и другие сервисы, включая YouTube и Steam. Также поступают жалобы на всех крупных мобильных операторов.

По данным некоторых пользователей в РФ, у них есть доступ к Telegram и Youtube при использовании VPN-сервисов и то не всех. При этом, часть из мобильных VPN-клиентов перестала работать также.

Отмечается, что это уже второй серьезный интернет-сбой в РФ за последний месяц. 30 января произошла «масштабная поломка» в доменной зоне RU: тогда перестали работать сотни сервисов и сайтов.

В СНБО Украины считают, что основной причиной перебоев с интернетом в РФ может быть проверка механизмов перехода к «суверенному интернету». Роскомнадзор уже отчитался об установлении в сетях провайдеров «комплекса противодействия угрозам», который дает такую возможность. Обращается внимание, что 17 марта в РФ состоятся «президентские выборы».

Напомним, украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ.