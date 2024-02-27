Словакия предложила свой формат мирных переговоров по Украине

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини сделал громкое заявление. Общаясь с чешскими журналистами, он сказал, что Братислава может стать площадкой для начала мирных переговоров по Украине.

Было сказано: «Данные переговоры могут провалиться, но мы хотя бы их начнем».

Петер Пеллегрини добавил: «Какой государственный деятель в Европе говорит о том, что необходимо эту войну попробовать закончить переговорами о мире? Потому что военной силой мы этого не достигнем».

Политик отметил: «Братислава могла бы быть, не говорим, что прямо сейчас на самом высоком уровне, но где бы могли начаться эти переговоры о мире, возможно, на уровне экспертов или министров иностранных дел, но начать нужно».

Кроме этого он признал, что Словакия не является глобальной державой, однако способна поддержать переговоры о мире.

Резюмируется: «Я буду стремиться, чтобы Словакия послала такой сигнал державам: Братислава может быть местом, где могли бы начаться переговоры о возможном мирном завершении этой войны».

Ранее Фицо вновь двояко высказался по поводу войны в Украине.