Погода в Украине: прогноз на последние дни зимы

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в последние дни зимы. Стало известно, что говорят синоптики.

По словам экспертов небесной канцелярии в среду, 28 февраля, в нашей стране будет без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На востоке ночью 1-6 мороза, а днем плюс 2-7. В западных областях и в Одесской области ночью от минус 1 до плюс 4, а днем прогреется до 12-17 тепла. На остальной территории Украины ночью от 4 мороза до 1 тепла, а днем плюс 5-10.

В Киеве завтра будет без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью около 0, а днем 7-9 тепла.

В четверг, 29 февраля, должно быть сухо. Ночью и утром (кроме северных областей) местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В восточных областях ночью 2-7 мороза, а днем 2-7 тепла. В западных областях ночью плюс 1-6 тепла, а днем 11-16 тепла. На Закарпатье прогреется до плюс 19. На остальной территории Украины ночью от 3 мороза до 2 тепла, а днем плюс 6-11.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью около 0, а днем плюс 8-10.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет вполне весенняя погода.