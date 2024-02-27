Фицо вновь двояко высказался по поводу войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз неоднозначно высказался по поводу войны в нашей стране. Произошло это по итогам конференцию по Украине, которая прошла в Париже.

Он сказал: «Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась».

Чиновник добавил: «Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире».

Роберт Фицо отметил: «Да, я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат в Украину, есть страны, которые говорят: «никогда». К ним относится и Словакия, а есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать».

Ранее Макрон подтвердил, что страны Запада могут отправить свои войска в Украину.