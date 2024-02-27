Синоптик поведала, каким будет начало весны в Украине

Стало известно, каким будет начало весны в Украине. Свой прогноз дала синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха, которую цитирует издание NV.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что до конца февраля, а также 1-2 марта в нашей стране сохранится погода без осадков.

В восточных областях ночью ожидается от минус 6 до 0, а днем плюс 5-11. На западе ночью 1-7 тепла, а днем плюс 10-16. На Закарпатье воздух прогреется до плюс 18. На севере, в центральной части и на юге ночью от 2 мороза до 4 тепла, а днем плюс 7-13.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный умеренных скоростей, 3-10 м/с.

Сказано также, во многих областях уже констатируют начало метеорологической весны – в Харькове, Житомире, Ровно и Днепре.

В Киеве и Киевской области будет тепло и сухо. 1-2 марта ночью должно быть плюс 1-3, а днем до 10 тепла.

Специалист информирует: «Общая тенденция дает основания ожидать, что в марте также средняя температура будет выше климатической нормы».

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет вполне весенняя погода.