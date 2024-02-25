Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал свой прогноз по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание El Pais.

Дипломат считает, что боевые действия в нашей стране могут завершиться совсем скоро.

Среди прочего он сказал: «Мы должны сделать больше, и быстро. Война может завершиться в ближайшие несколько месяцев. Сопротивляться – значит побеждать».

Кроме этого, по его словам, странам ЕС следует повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат.