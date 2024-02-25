Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 февраля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на воскресенье, 25 февраля.

За минувшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Противник нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Ивановка Харьковской области; Надежда Луганской области; Заречное, Богдановка, Нью-Йорк, Дилиевка, Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка, Парасковеевка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении, ВСУ были отражены 13 атак России в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Добавляется, что на а Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Уточняется, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать россиян в районе Новомихайловки Донецкой области, где те 39 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Также на Новопавловском направлении украинскими военными была отражена 1 атака россиян в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Кроме этого, на Запорожском направлении ВСУ были отражены 5 атак России в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Украинцам поведали, что на Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов россиян. Несмотря на большие потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Военные говорят, что за прошлые сутки Россия совершила 2 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава россиян. Также ВСУ были уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат.