Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 25 февраля.
Сообщается, что погибли уже 409 820 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 542 танка, 12 441 боевая бронированная машина, 9 981 артиллерийская система, 999 РСЗО, 684 средства ПВО, 340 самолетов, 325 вертолетов, 7 681 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 907 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 011 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 578 единиц специальной техники.
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