Украинцев на оккупированных территориях хотят отправлять в Сибирь на перевоспитание

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях и «вредящие РФ», должны быть наказаны. Об этом сообщил Институт изучения войны.

Отмечается, что Медведев пообещал «разоблачить и отправить в Сибирь для перевоспитания в трудовых лагерях» украинцев, которые не радуются «новым властям» в захваченных регионах.

Аналитики подчеркивают, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи также начинались с арестов и расстрелов «саботажников», и Медведев использует именно сталинскую риторику в отношении жителей оккупированных Россией территорий.

Напомним, Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания».